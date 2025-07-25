Посол Туркменистана обсудил с руководством YTB перспективы двустороннего сотрудничества

23 июня в Анкаре состоялась встреча посла Туркменистана Мекана Ишанкулиева с вновь назначенным председателем Управления по делам турок за рубежом и родственных общин Турецкой Республики (YTB) Абдулхади Турусом, сообщила пресс-служба туркменского дипломатического представительства Turkmenportal.

В ходе встречи были обсуждены вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Турецкой Республикой в области образования, науки, спорта и молодежной политики.

Было акцентировано отдельное внимание итогам визита YTB в Туркменистан состоявшегося в апреле текущего года.

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Также, в рамках встречи стороны обсудили вопросы проведения совместных мероприятий в Турции, посвященных 30-летию Нейтралитета Туркменистана.