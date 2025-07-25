Посольство Туркменистана в Минске провело конференцию

Вчера в здании Посольства Туркменистана в Республике Беларусь состоялась конференция, посвященная Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщает МИД Туркменистана, в мероприятии приняли участие главы и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, представители Исполнительного комитета СНГ, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Республики Беларусь.

Посол Туркменистана Назаргулы Шагулыев в своем выступлении подчеркнул, что за прошедшее время нейтралитет Туркменистана стал эффективным инструментом развития регионального диалога, заложив основы укрепления стабильности и безопасности в Центральной Азии и за ее пределами.

Специальный координатор ООН в Республике Беларусь Расул Багиров оценил вклад Туркменистана как нейтрального государства в достижение Целей устойчивого развития ООН, подчеркнув уникальную роль политики нейтралитета в продвижении культуры мира и доверия на глобальном уровне.

В рамках конференции были продемонстрированы видеоролики о Туркменистане, исполнены песни на туркменском языке и организована фотовыставка, отмечает источник.