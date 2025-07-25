Научно-образовательный конгресс «Интеллектуальный код Содружества» приглашает к участию

Международный научно-образовательный конгресс государств — участников СНГ «Интеллектуальный код Содружества» приглашает обсудить лучшие практики в области науки и образования в СНГ, определить новые векторы сотрудничества в этой важнейшей сфере в условиях стремительных технологических и глобальных изменений в мире.

В данное время идет регистрация на участие в форуме, которая продлится до 27 октября, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Зарегистрироваться на участие в конгрессе можно по ссылке.

Конгресс пройдет 30–31 октября 2025 года в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«Интеллектуальный код Содружества» станет платформой для диалога между ведущими учёными, педагогами, экспертами, молодыми исследователями, представителями власти и бизнеса.

Конгресс призван укрепить уникальные интеллектуальные связи, научные традиции и образовательные мосты, которые исторически сложились между странами и народами Содружества. Это то, что сегодня представляет наше общее и конкурентное преимущество.

Сейчас продолжается формирование деловой программы конгресса, которая будет включать пленарные заседания, экспертные и дискуссионные сессии, выставки образовательных и научных проектов, а также мастер-классы и тренинги.