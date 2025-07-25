Молодежный камерный оркестр Туркменистана открыл The World Orchestra Festival в Вене

Вчера Молодежный камерный оркестр Туркменистана под управлением заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева своим выступлением в Венской ратуше открыл престижный международный музыкальный форум — The World Orchestra Festival 2025 (Всемирный фестиваль оркестров 2025). Такая честь музыкальному коллективу из Туркменистана выпала как лауреатам Фестиваля прошлого года.

Как сообщил Расул Клычев, в этом году Молодежный камерный оркестр Туркменистана будет исполнять сочинение Ф.Шуберта, где музыканты смогут показать свое мастерство и вновь удивить жюри фестиваля.

Фестиваль будет проходить с 23–26 июля и соберет на своей площадке 400 оркестров из разных уголков мира. В рамках фестиваля пройдут специальные концерты, конкурсы и мастер-классы.

Завершиться фестиваль грандиозным гала-концертом.

Напомним, что Молодежный камерный оркестр Туркменистана дебютировал на фестивале в прошлом году, покорив венскую публику мастерством исполнения и завоевав золотую награду в номинации «камерный оркестр». Пожелаем туркменскому музыкальному коллективу новых побед!