В НИИ «Туркменгаза» прошла встреча, посвященная женщинам

В Научно-исследовательском институте природного газа ГК «Туркменгаз» состоялась встреча, организованная Центральным советом Союза женщин Туркменистана и его первички при ГК «Туркменгеология».

Тема встречи — «Женщины — гордость мирного и процветающего Отечества». В мероприятии приняли участие женщины, работающие в нефтегазовой отрасли, сообщает ussatnews.com.

В своих выступлениях докладчики подчеркивали, что туркменским женщинам присущи такие качества, как благородство, воспитанность, добросердечность и приверженность здоровому образу жизни. Женщины играют огромную роль в воспитании детей и формировании будущих поколений. Сегодня женщины Туркменистана занимают важное место в обществе и успешно трудятся во всех сферах наряду с мужчинами.

В годы независимости были созданы широкие возможности для воспитания молодежи в национальном духе, основанном на традициях, передаваемых от матерей и бабушек. Благодаря дальновидной государственной политике руководства страны, молодежь имеет возможность получать образование, заниматься спортом и физической культурой, отдыхать, укреплять здоровье, трудиться в любимой профессии, отмечает источник.