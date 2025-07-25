«Алтын Асыр» проводит тренировочные сборы в Грузии

Футбольный клуб «Алтын Асыр» прибыл в столицу Грузии для проведения тренировочных сборов, сообщает пресс-служба клуба.

Команда готовится ко второй части сезона чемпионата Туркменистана, а также к групповому раунду Лиги вызова АФК.

В настоящее время клуб занимает третье место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 25 очков в 14 турах. Команда опережает «Шагадам» по дополнительным показателям.

Первый матч после возобновления сезона «Алтын Асыр» проведет 8 августа на домашнем стадионе против «Ашхабада».

Информация о товарищеских матчах в рамках сборов будет объявлена дополнительно.