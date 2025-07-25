Авиакомпания «Туркменистан» организует допрейсы для отправки детей на отдых в Авазу

Авиакомпания «Туркменистан» с 17 по 26 августа 2025 года организует дополнительные авиарейсы для транспортировки детей из Марыйского, Лебапского и Дашогузского велаятов в санаторно-восстановительные центры Национальной туристической зоны «Аваза». Об этом сообщила государственная служба «Türkmenhowaýollary».

Как отмечается, данная инициатива направлена на обеспечение комфортного и безопасного отдыха детей и демонстрирует особое внимание государства к подрастающему поколению.