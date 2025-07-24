Туркменская делегация участвовала в семинаре по возрождению сельских районов ЦА

Туркменские представители принимали участие в семинаре по возрождению сельских районов пяти стран Центральной Азии, который проходил с 9 по 18 июля в Пекине, КНР.

В состав туркменской делегации вошли представители Министерства охраны окружающей среды, Службы по земельным ресурсам Министерства сельского хозяйства, Государственного комитета водного хозяйства, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова и Туркменского сельскохозяйственного института.

Как сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды, в первый день семинара участники ознакомились с работой ведущих компаний Китая, имеющих большой опыт в области сельского хозяйства, посетив научный центр международного опыта «Food Valley International Exchange Center».

Своим опытом поделились и представители компании «Lycent agricultural and technology company LTD», которая ведет работы по строительству высококачественных теплиц в 22 странах Европы, Америки, Африки и Азии, в том числе и Туркменистане, отмечает источник.