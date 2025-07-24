Туркменистан принял участие в 33-й сессии МОК ЮНЕСКО

В преддверии Дня Каспия, который отмечается 12 августа, Туркменистан принял участие в 33-й сессии Ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, прошедшей в Париже, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

МОК ЮНЕСКО, отмечающая в этом году 65-летие со дня образования, координирует международные усилия по исследованию океанов и устойчивому использованию морских ресурсов. Рабочая повестка сессии включала научные слушания по мониторингу состояния океанов, прогнозированию климатических изменений и защите морской экосистемы.

Участники обсудили вопросы мониторинга акваторий и прибрежных территорий, прогнозирования влияния климатических изменений на океанские течения, состояние редких видов морских животных, а также разработку систем раннего предупреждения и очистки морской среды от загрязнений.

Делегацию Туркменистана составили представители Института Каспийского моря, представительства страны при ЮНЕСКО и МИД. Они подтвердили приверженность страны международным инициативам по сохранению морских экосистем и продолжению научных исследований для устойчивого использования ресурсов Каспийского моря.

Туркменистан предлагает создать «Каспийскую экологическую инициативу» как международную платформу для решения экологических задач региона. Эта инициатива была впервые озвучена Президентом Сердаром Бердымухамедовым на 78-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года.

Глава государства подчеркнул, что прибрежными странами выработаны общие принципы политики на Каспии, включая принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. На Шестом Каспийском саммите, проведенном в Туркменистане летом 2022 года, участники подтвердили готовность к сотрудничеству по экологической проблематике.