Туркменистан и Сан-Марино обсудили подготовку к конференции ООН в Авазе

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, политических вопросов, международного экономического сотрудничества и цифрового перехода Сан-Марино Лукой Беккари. Об этом сообщили в МИД Туркменистана.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия на площадках международных организаций.

Особое внимание было уделено обмену мнениями по ключевым направлениям повестки предстоящей Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3). Мероприятие пройдет с 4 по 8 августа в Авазе.