СМИ: Брюс Уиллис утратил способность ходить и говорить

Голливудская звезда Брюс Уиллис, по данным зарубежных СМИ, больше не может самостоятельно передвигаться и разговаривать из-за прогрессирующих неврологических заболеваний.

Как сообщает издание Express Tribune, афазия и лобно-височная деменция у 70-летнего актера достигли критической стадии. «Заболевания прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить», — говорится в публикации.

Несмотря на серьезное ухудшение состояния, медики отмечают, что здоровье звезды «Крепкого орешка» остается стабильным. Семья актера продолжает поддерживать его в борьбе с болезнью.

Напомним, что диагноз афазии Брюсу Уиллису был поставлен в 2022 году, что привело к завершению его актерской карьеры. Позднее врачи диагностировали у него лобно-височную деменцию — редкое неврологическое заболевание, которое влияет на речь, поведение и когнитивные функции.

Брюс Уиллис прославился ролями в культовых фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент». У актера пять дочерей от двух браков — с актрисой Деми Мур (1987-2000) и моделью Эммой Хеминг, с которой он состоит в браке с 2009 года.