Прошла встреча по номинации заповедников Туркменистана и Узбекистана в список ЮНЕСКО

В Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана прошла встреча по обсуждению вопросов, связанных с подготовкой номинации Койтендагского (Туркменистан) и Сурханского (Узбекистан) государственных природных заповедников в качестве трансграничного объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте министерства.

Встреча проходила в гибридном формате, в ней приняли участие представители Фонда Михаэля Зуккова по охране природы (MSF, Германия), организации Conservation X Labs (CXL, США), Словацкого спелеологического общества, Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, Сурханского государственного природного заповедника, секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Национального института пустынь, растительного и животного мира, а также национальные эксперты – исполнители проекта CXLs.

В ходе встречи была обсуждена Декларация о намерениях по совместному сотрудничеству и Дорожная карта, представлены критерии Конвенции Всемирного наследия ЮНЕСКО для оценки.

Также был обсужден текст Предварительного списка (Tentative List) под новым названием «Карсты, пещеры и каньоны Кугитанга» и согласованы последующие шаги по его представлению в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туркменским экспертам предстоит дальнейшая работа совместно с международными консультантами Фонда М. Зуккова и узбекскими коллегами, учитывая новые требования Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечает источник.