Преподаватель Академии госслужбы Туркменистана проходит обучение в РАНХиГС

Представитель Академии государственной службы при Президенте Туркменистана успешно прошел отборочный конкурс и приступил к обучению по программе профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления – для руководителей» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщил преподаватель кафедры «Государство и международное право» Мурад Сарыев.

Туркменские сувениры

Как отметил Сарыев, программа рассчитана на шесть месяцев и включает пять модулей – четыре очных и один онлайн. По завершении обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке.

«Программа разработана специально для подготовки современных управленцев мирового уровня, связанных общим пониманием современных вызовов и государственных задач», – подчеркнул представитель туркменской Академии госслужбы.

Курс охватывает ключевые темы для руководителей госсектора: современные технологии управления, личную эффективность руководителя, глобальные тренды развития и новые методы управления в цифровом мире, управление изменениями в больших городах, развитие лидерского потенциала и межкультурное взаимодействие.

Особое внимание в программе уделяется стратегическому планированию, проектному менеджменту и внедрению цифровых технологий – от электронного правительства до использования больших данных для принятия управленческих решений.

Целевую аудиторию программы составляют государственные и муниципальные служащие, менеджеры компаний с государственным участием, представители законодательной власти, социальной сферы и общественного сектора экономики.

По словам Сарыева, полученные знания и навыки позволят значительно повысить качество управления и внедрить современные подходы в работе государственных органов, а также будут способствовать развитию межгосударственного сотрудничества.