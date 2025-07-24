Команда детского центра «Çynar» победила в конкурсе юных пожарных в Туркменистане

Команда детского оздоровительного центра «Çynar» одержала победу в межцентровом конкурсе «Юный пожарный», который прошел в курортной зоне Гёкдере в Туркменистане.

В соревнованиях приняли участие представители всех 14 детских здравниц, расположенных в прикопетдагском ущелье. Каждую команду представляли по пять участников, самому младшему из которых всего семь лет.

Конкурс проводился в рамках совместной инициативы министерств внутренних дел и образования, а также Национального центра профсоюзов Туркменистана и Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Участники соревновались в нескольких эстафетах, преодолевая препятствия, забрасывая мячи в корзины и тушая импровизированные очаги возгорания пеной из огнетушителя. Главным критерием оценки было время выполнения заданий.

Второе и третье места заняли команды центров «Altyn damja» и «Beýik Serdar nesilleri» соответственно. Специальную награду получил самый юный участник – семилетний Хезретали Меканов из центра «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri».

Лучшим по времени прохождения эстафеты стал Джахангир Ваисов из центра «Çynar», а лучшим тренером признан Кемалназар Пирлиев из того же центра.

Как отметила старший педагог центра «Çynar» Аннасолтан Байрамова в интервью газете «Нейтральный Туркменистан», конкурс стал завершающим мероприятием второй летней смены. В настоящее время идет подготовка к открытию третьей смены в детских здравницах Гёкдере.

Детский оздоровительный центр «Çynar» находится в ведомственном подчинении Министерства энергетики Туркменистана и за каждую летнюю смену принимает до 500 школьников со всей страны.