В Туркменистане построят завод по переработке хлопковых семян
Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана объявило международный тендер на строительство нового предприятия по переработке хлопковых семян в Дашогузском велаяте. Планируемая мощность завода составит 60 тысяч тонн сырья в год, сообщает Бизнес Туркменистан.
Новое предприятие будет специализироваться на производстве хлопкового масла, которое будет соответствовать международным стандартам качества.
Тендерные предложения принимаются в течение 30 рабочих дней с момента официального опубликования объявления в газете «Нейтральный Туркменистан». Крайний срок подачи заявок — 16.00 по местному времени.
Заинтересованные компании могут получить техническое задание и форму заявки для участия в международном тендере в офисе Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана.
Контактная информация:
- Телефоны: +993 12 44-75-49, +993 12 44-75-15
- Адрес: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 92 (кабинет В 328)