В Туркменистане построят завод по переработке хлопковых семян

Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана объявило международный тендер на строительство нового предприятия по переработке хлопковых семян в Дашогузском велаяте. Планируемая мощность завода составит 60 тысяч тонн сырья в год, сообщает Бизнес Туркменистан.

Новое предприятие будет специализироваться на производстве хлопкового масла, которое будет соответствовать международным стандартам качества.

Тендерные предложения принимаются в течение 30 рабочих дней с момента официального опубликования объявления в газете «Нейтральный Туркменистан». Крайний срок подачи заявок — 16.00 по местному времени.

Заинтересованные компании могут получить техническое задание и форму заявки для участия в международном тендере в офисе Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана.

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