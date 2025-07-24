В Туркменистане вышла монография о раннем железном веке в регионе

В издательстве «Ылым» опубликована монография доктора исторических наук Эджегуль Мурадовой «Юго-Западный Туркменистан в раннем железном веке», подводящая итоги 50 лет археологических исследований в исторической области Дехистан.

Книга основана на материалах многолетних полевых работ автора на Мисрианской равнине в Балканском велаяте. Исследование охватывает период раннего железного века – эпоху конца II–первой половины I тысячелетия до нашей эры.

Мурадова, работающая ведущим научным сотрудником Института истории и археологии Академии наук Туркменистана, предлагает считать IX век до нашей эры началом раннего железного века в регионе, основываясь на находках древнейших железных предметов в Дехистане. Повсеместное распространение железных изделий автор датирует VI веком до н.э.

В работе показано, что именно из Южного Копетдага, где обнаружены месторождения гематита – одной из главных железных руд, началось распространение железа в Центральную Азию. Исследователь анализирует процесс становления кочевого скотоводства и взаимодействие кочевых племен с оседлыми земледельцами.

С использованием спутниковой съемки определены точные координаты древних поселений и выполнено картографирование памятников поздней бронзы и раннего железного века на территории, охватывающей Мисрианскую и Чатскую равнины, долины Сумбара и Чендира.

По заключению автора, в раннем железном веке произошла «эпохальная смена культурных стандартов», а Юго-Западный Туркменистан сыграл существенную роль в интеграции культур Прикаспийского региона.

Монография издана на туркменском и русском языках с английским резюме и предназначена для историков, археологов, музееведов и студентов.