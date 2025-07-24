Азербайджан и Турция подписали меморандум по военной безопасности

Министры обороны Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности в рамках проходящей в Стамбуле 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025.

Документ был подписан министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В ходе переговоров стороны провели детальное обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и образовательной областях. Министры особо отметили значимость выставки IDEF 2025 как ключевой платформы для углубления стратегического взаимодействия между двумя союзными государствами.

Помимо подписания меморандума, главы военных ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес для обеих стран.