Экипаж Тойлыева выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете внедорожников

Туркменские гонщики Мердан и Шохрат Тойлыевы на автомобиле Nissan Patrol стали победителями международного ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете внедорожников класса Т2.

Финальный 11-й этап ралли прошел 22 июля по маршруту Кош-Агач – Горно-Алтайск. Протяженность спецучастка составила 131,29 км.

Экипаж братьев Тойлыевых финишировал с общим результатом 47 часов 18 минут 7 секунд, опередив соотечественников Мейлиса Абдуллаева и Италмаза Чарыева (также Nissan Patrol), занявших второе место. Далее расположились Максатмырат Данатаров и Дидар Оразмедов (Nissan Patrol).

Решающим моментом гонки стал девятый этап, когда лидировавший в общем зачете Данатаров не смог преодолеть спецучасток и получил штраф в размере 21 часа. Это позволило Мердану Тойлыеву выйти в лидеры и удержать первое место до финиша.

Ралли-рейд «Шелковый путь»-2025 проходил с 12 по 22 июля на территории России и Монголии. Старт был дан в Иркутске, финиш состоялся в Горно-Алтайске. В зачете серийных внедорожников Т2 приняли участие три команды – все представители Федерации автомобильного спорта Туркменистана.