Туркменский педагогический институт объявил о наборе преподавателей
Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди объявил конкурс на набор педагогических кадров на первое полугодие 2025-2026 учебного года по следующим специальностям:
- Учитель английского языка и литературы – 7 (на кафедру иностранных языков)
- Учитель немецкого языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы, методики их преподавания)
- Учитель русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков)
- Учитель информатики – 1
- Учитель математики – 2
- Учитель физики – 1
- Учитель физики и информатики – 1 (на кафедру основ труда и технологий, методики их преподавания)
- Учитель труда – 2
- Учитель химии – 1
- Учитель биологии – 1
- Учитель педагогики и психологии начального образования – 1 (Педагогический факультет)
- Учитель психологии — 2
Адрес места проведения конкурса: Лебапский велаят, г. Туркменабат, ул.Шабенде, 7.
Срок приема заявок на участие в конкурсе: до 20 августа 2025 года.
Дата проведения конкурса: с 21 по 23 августа.
Подробную информацию можно получить на сайте вуза.