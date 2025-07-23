Туркменский педагогический институт объявил о наборе преподавателей

Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди объявил конкурс на набор педагогических кадров на первое полугодие 2025-2026 учебного года по следующим специальностям:

Учитель английского языка и литературы – 7 (на кафедру иностранных языков)

Учитель немецкого языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы, методики их преподавания)

Учитель русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков)

Учитель информатики – 1

Учитель математики – 2

Учитель физики – 1

Учитель физики и информатики – 1 (на кафедру основ труда и технологий, методики их преподавания)

Учитель труда – 2

Учитель химии – 1

Учитель биологии – 1

Учитель педагогики и психологии начального образования – 1 (Педагогический факультет)

Учитель психологии — 2

Адрес места проведения конкурса: Лебапский велаят, г. Туркменабат, ул.Шабенде, 7.

Срок приема заявок на участие в конкурсе: до 20 августа 2025 года.

Дата проведения конкурса: с 21 по 23 августа.

Подробную информацию можно получить на сайте вуза.