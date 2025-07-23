Туркменские студенты-медики проходят практику в Китае

С 14 по 28 июля 2025 года студенты государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева принимают участие в производственной практике медицинского альянса Шанхайской Организации Сотрудничества, проходящей на базе Пекинского университета традиционной китайской медицины в Китайской Народной Республике.

Эта возможность стала результатом действующего Соглашения о сотрудничестве между двумя университетами, заключённого в целях расширения международного академического взаимодействия. Документ предусматривает совместные образовательные программы, научные исследования, а также обмен студентами.

Программа производственной практики включает лекции ведущих профессоров, практические занятия по акупунктуре, туйна и фитотерапии, а также стажировки в клиниках Пекинского университета традиционной китайской медицины. Кроме того, предусмотрены культурные мероприятия, знакомящие участников с традициями и историей китайской медицины.