США удваивают стоимость виз: новый сбор в $250 вступит в силу с 2026 года

Соединенные Штаты Америки кардинально изменят визовую политику, введя с 2026 года дополнительный сбор в размере 250 долларов США для всех категорий неиммиграционных виз. Нововведение затронет туристические визы B-1/B-2, студенческие визы категорий F и M, рабочие визы H-1B, а также обменные визы типа J, сообщает devby.io.

Новый платеж под названием «Visa Integrity Fee» («сбор за добросовестность») был закреплен в масштабном законодательном акте «One Big Beautiful Bill», который президент Дональд Трамп подписал 4 июля этого года. От уплаты нового сбора освобождаются только обладатели дипломатических виз категорий A и G.

Экспертное сообщество прогнозирует значительный рост общих расходов на получение американских виз. Стоимость туристической визы может достичь 450-470 долларов, что превышает нынешние тарифы в 2,5 раза. Помимо основного нововведения, власти также повышают размер других сопутствующих платежей: сбор за оформление формы I-94 увеличится до 24 долларов, а стоимость электронной авторизации ESTA возрастет с 21 до 40 долларов.

Особенностью нового сбора является его возвратный характер. Согласно официальному тексту закона, сумма может быть возвращена заявителю при условии, что он покинет территорию США в течение пяти дней после истечения визы, не нарушив условий пребывания и не подавая заявления на продление статуса. Однако для студентов и держателей рабочих виз это означает, что средства могут оставаться заблокированными в течение нескольких лет.