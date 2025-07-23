Студенты нефтегазового вуза Туркменистана проходят практику в Малайзии

15 июля текущего года группа студентов и преподавателей Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева была направлена в ознакомительную поездку в Технологический университет Малайзии, принадлежащий компании Petronas, для прохождения обучения и повышения квалификации. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Согласно плану визита, для туркменских представителей будут проводиться занятия по профильным направлениям, посвященным разработке новых технологий, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в производство. Они также познакомятся с организацией обучения в Технологическом университете компании «Петронас», его лабораториями, учебными центрами, научно-исследовательской деятельностью и производственными мощностями компании.

Образовательная и производственная практика, рассчитанная на 2 недели обучения и 1 неделю повышения квалификации, проводится в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2024 году между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и компанией Petronas.