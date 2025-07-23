Москву накрыли рекордные ливни с месячной нормой осадков

Москва подверглась воздействию мощного циклона, принесшего экстремальные осадки, объем которых составил до 40% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий метеоролог Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В понедельник интенсивность ливневых осадков достигла 15 литров на квадратный метр территории Москвы. Причиной аномальных погодных условий стал атмосферный вихрь западного происхождения с центром циркуляции над Смоленской областью.

Интенсивные дождевые потоки спровоцировали подтопление городских магистралей. Столичный департамент транспорта предупредил о возможных локальных сбоях в движении наземного общественного транспорта. Жители центральных и южных административных округов зафиксировали затопление автодорог в своих районах.

По прогнозу специалистов, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в московском регионе практически до конца рабочей недели. Улучшение погодной обстановки ожидается в пятницу с повышением температуры воздуха до 26 градусов тепла.