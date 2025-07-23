Матч за Суперкубок Туркменистана по футболу пройдет 26 сентября

Игра за Суперкубок Туркменистана-2025 по футболу состоится 26 сентября, в матче сыграют «Аркадаг» и «Ахал», сообщает Федерация футбола Туркменистана.

«Аркадаг» получил право играть в Суперкубке как чемпион Туркменистана-2024 и обладатель Кубка Туркменистана-2024, «Ахал» в прошлом сезоне вышел в финал Кубка.

«Аркадаг» и «Ахал» во второй раз подряд сыграют в Суперкубке. В 2024 году «Ахал» уступил «Аркадагу» (1:3).

Рекордсменом по победам в Суперкубке Туркменистана является «Алтын Асыр» – 8 трофеев.