Катар подтвердил переговоры с МОК о проведении Олимпийских игр-2036

Олимпийский комитет Катара подтвердил ведение переговоров с Международным олимпийским комитетом в рамках процесса отбора страны-организатора Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом сообщила пресс-служба национального олимпийского комитета.

«Наше участие в продолжающемся диалоге о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 году отражает национальное видение, которое рассматривает спорт как движущую силу развития и платформу для укрепления взаимопонимания и мира между народами», – заявил президент Олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль-Тани.

Он подчеркнул, что страна сделала спорт одним из центральных элементов национальной стратегии и стремится повысить эту роль на региональном и глобальном уровнях, представив новую модель, которая отражает разнообразие региона.

По словам главы олимпийского комитета, в настоящее время в Катаре готово 95% необходимой спортивной инфраструктуры для проведения Олимпийских игр.

В случае успеха Катар станет первой страной Ближнего Востока, получившей право на проведение Олимпиады. В 2022 году страна принимала чемпионат мира по футболу, всего на территории Катара за 10 лет прошли шесть мировых первенств по олимпийским дисциплинам.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США), а в 2032 году соревнования примет Брисбен (Австралия).