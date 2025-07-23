В Ашхабадской медицинской школе им.Индиры Ганди идет прием документов

Ашхабадская средняя медицинская школа им. Индиры Ганди с 14 по 27 июля принимает документы от абитуриентов на 2025/2026 учебный год по следующим специальностям:

На бюджетной основе:

Сестринское дело. Лабораторная диагностика.

На платной основе:

Сестринское дело. Лечебное дело.

Перечень документов:

заявление на имя директора по установленной форме; анкета по установленной форме; документ об образовании (подлинник); медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана; характеристика с последнего места учебы (работы, воинской части); восемь фотографий размером 3×4 см; заверенная копия трудовой книжки для работающих; победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавшие в международных олимпиадах по учебным предметам сдают подтверждающие подлинники соответствующих документов.



Подробно об условиях приема смотрите на сайте школы.