В Ашхабадской медицинской школе им.Индиры Ганди идет прием документов
Ашхабадская средняя медицинская школа им. Индиры Ганди с 14 по 27 июля принимает документы от абитуриентов на 2025/2026 учебный год по следующим специальностям:
На бюджетной основе:
- Сестринское дело.
- Лабораторная диагностика.
На платной основе:
- Сестринское дело.
- Лечебное дело.
Перечень документов:
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- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учебы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3×4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавшие в международных олимпиадах по учебным предметам сдают подтверждающие подлинники соответствующих документов.
Подробно об условиях приема смотрите на сайте школы.