Авиакомпания «Туркменистан» обновила расписание внутренних рейсов

На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» опубликовано расписание внутренних авиарейсов, которое начнёт действовать уже с 25 июля 2025 года.

Согласно новому расписанию, наиболее интенсивное авиасообщение планируется на маршруте Ашхабад – Дашогуз, где будут выполняться до семи рейсов в день в зависимости от дня недели.

На направлении Ашхабад – Туркменабад авиакомпания планирует выполнять до шести ежедневных рейсов.

Маршрут Ашхабад – Мары будет обслуживаться четырьмя рейсами с различной периодичностью в зависимости от дня недели. Направление Ашхабад – Балканабат планирует четыре рейса, включая ежедневный рейс T5-253, отправляющийся в 10:00.

Новое расписание также предусматривает развитие межрегиональных маршрутов, включая рейсы между Дашогузом, Туркменабадом, Мары и Балканабадом, что позволит пассажирам путешествовать между региональными центрами без пересадок через столицу.

Особое внимание уделено направлению Ашхабад – Керки с четырьмя рейсами различной периодичности.

В авиакомпании отмечают, что время вылета может изменяться, а некоторые рейсы прибывают на следующий день после отправления. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах перед планированием поездок.