Шёлковое предприятие на востоке Туркменистана увеличивает темп производства

Туркменабатское шёлковое производственное объединение за шесть месяцев произвело около 33,5 тонн шёлка-сырца, что означает выполнение производственного плана на 119,3%.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», с начала года предприятием также произведено 4 миллиона 940 тысяч квадратных метров хлопчатобумажной ткани и 60 тысяч квадратных метров шёлковой ткани.

Выполнение плана предприятия за шесть месяцев текущего года в денежном выражении почти на 115% свидетельствует о хорошей организации работы и создании благоприятных условий труда.

На этом крупном предприятии перерабатывается не только продукция шелководов Лебапского велаята, но и урожай коконов, заготовленный шелководами Марыйского и Дашогузского велаятов. На предприятии трудятся около 900 специалистов и рабочих.

Здесь также налажен выпуск тончайших шёлковых ковров, которые ткутся по индивидуальным заказам.

На сегодняшний день Туркменабатское шёлковое производственное объединение, находящееся в ведении Государственного концерна «Türkmenpagta», — одно из крупнейших и старейших предприятий данного профиля в стране. Оно было построено в 1931 году. Модернизация предприятия обеспечивает повышение эффективности производства.