Туркменский нападающий Денис Титов включен в заявку «Ростова» на сезон РПЛ 2025/26

Туркменский футболист Денис Титов включен в заявку ростовского клуба на матчи российской премьер-лиги сезона 2025/26.

18 июля нападающий принял участие в матче молодежной футбольной лиги (МФЛ) против московского «Динамо», который завершился победой ростовчан со счетом 2:0.

На данный момент на счету Титова в молодежной команде «Ростова» 5 голов и 1 голевая передача.

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 18-летним нападающим молодежной сборной Туркменистана в январе этого года.