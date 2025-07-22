Туркменистан принял участие во встрече кинематографистов в Стамбуле

В Стамбуле состоялась 2-я встреча представителей киноиндустрии тюркских стран. Мероприятие было организовано Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) при участии делегаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции, сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.

Туркменскую сторону на встрече представили заместитель руководителя объединения «Туркменфильм» имени Огузхана Сахысалых Байрамов и начальник отдела международных связей госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Аннагельди Атаназаров.

Встреча была проведена в рамках выполнения решений 40-го заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ. Основными целями мероприятия стали демонстрация важной роли кинематографа в сохранении культурного наследия и официальный запуск сотрудничества между странами тюркского мира в этой сфере.

Участники обсудили создание рабочей группы по формированию кинотеки тюркского мира, межгосударственные совместные кинопроекты, развитие национальных кинофестивалей и вопросы проведения кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата». По итогам переговоров руководители делегаций приняли ряд важных решений.

В завершение встречи была подписана итоговая декларация, закрепляющая достигнутые договоренности. В этом году встреча в аналогичном формате запланирована в Актау, который носит статус культурной столицы тюркского мира.

Напомним, что первая встреча кинематографистов тюркских стран прошла в Ташкенте, где было принято решение о создании ассоциации ТЮРКФИЛЬМ для координации совместной деятельности в области кинематографа.