Премьер-министр Японии заявил о намерении остаться на посту после поражения на выборах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в понедельник объявил о намерении сохранить свою должность, несмотря на серьезное поражение правящей коалиции на выборах в Палату советников.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер по коалиции не смогли получить большинство в верхней палате парламента, пишет Синьхуа.

Выступая на пресс-конференции, Исиба признал слабые результаты выборов и заявил, что чувствует большую ответственность за произошедшее. «Самое важное сейчас — избежать стагнации в национальной политике», — подчеркнул премьер-министр, пообещав приложить усилия для выполнения обязанностей ведущей партии.

По результатам голосования за 125 из 248 мест в Палате советников ЛДП получила лишь 39 мандатов, а партия-партнер «Комэйто» — восемь мест. Коалиция рассчитывала получить 50 мест, однако не смогла достичь этой цели. В итоге депутаты от правящей коалиции имеют 122 мандата в верхней палате при необходимых для большинства 125.

Несмотря на электоральное поражение, Исиба подчеркнул необходимость обеспечения стабильности и преемственности в работе правительства, официально заявив о продолжении исполнения обязанностей премьер-министра.