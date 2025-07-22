Зарубежный блогер совершил два полета, чтобы запечатлеть красоту павильона Туркменистана на ЭКСПО-2025

Зарубежный блогер Finbarr Fallon поднялся на вертолете, чтобы сфотографировать павильон Туркменистана на международной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, Япония.

Блогер был настолько впечатлен архитектурой туркменского павильона, что совершил второй полет для съемки в вечернем освещении.

«Сегодня я снимаю Экспо в Осаке с воздуха на этом маленьком вертолете R22 – он очень маневренный, с большим обзором и маленьким окошком для моей камеры», – рассказал Finbarr Fallon в своем видео.

Павильон Туркменистана произвел на блогера особое впечатление своими уникальными орнаментальными деталями и изящными изгибами архитектуры.

«Туркменистан попадает в кадр. Выделяется орнаментальными деталями и изгибами», – отметил он.

Вдохновленный увиденным, Finbarr Fallon не смог устоять и совершил повторный полет, чтобы запечатлеть павильон в вечернем освещении.

«Я совершил второй полет, чтобы посмотреть после заката. Вот он освещенный», – поделился блогер своими впечатлениями.

По словам Fallon, облетев всю территорию выставки, именно туркменский павильон привлек его особое внимание.