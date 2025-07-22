Зарубежный блогер совершил два полета, чтобы запечатлеть красоту павильона Туркменистана на ЭКСПО-2025
Зарубежный блогер Finbarr Fallon поднялся на вертолете, чтобы сфотографировать павильон Туркменистана на международной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, Япония.
Блогер был настолько впечатлен архитектурой туркменского павильона, что совершил второй полет для съемки в вечернем освещении.
«Сегодня я снимаю Экспо в Осаке с воздуха на этом маленьком вертолете R22 – он очень маневренный, с большим обзором и маленьким окошком для моей камеры», – рассказал Finbarr Fallon в своем видео.
Павильон Туркменистана произвел на блогера особое впечатление своими уникальными орнаментальными деталями и изящными изгибами архитектуры.
«Туркменистан попадает в кадр. Выделяется орнаментальными деталями и изгибами», – отметил он.
Вдохновленный увиденным, Finbarr Fallon не смог устоять и совершил повторный полет, чтобы запечатлеть павильон в вечернем освещении.
«Я совершил второй полет, чтобы посмотреть после заката. Вот он освещенный», – поделился блогер своими впечатлениями.
По словам Fallon, облетев всю территорию выставки, именно туркменский павильон привлек его особое внимание.
«Я облетел всю территорию Экспо, этот действительно привлекает взгляд. Если вы посетите выставку, вы его не пропустите», – подчеркнул он.