В Туркменистане запущена новая программа обучения специалистов по социальной работе

В Туркменистане запущена новая программа обучения, направленная на повышение квалификации и переквалификации специалистов по социальной работе.

Программа, направленная на развитие ключевых профессиональных компетенций специалистов по социальной работе по всей стране, стала возможной благодаря объединению усилий Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана и ЮНИСЕФ.

Программа стартовала в июне и продлится до декабря. Она охватывает пять комплексных модулей. Темы модулей основаны на сильной теоретической базе и ставят задачей формирование профессиональных компетенций в вопросах этики и коммуникации в работе с получателями соцуслуг.

Программа базируется на пятилетнем опыте ЮНИСЕФ и Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана по подготовке и переподготовке кадров социальной сферы.

Первый модуль обучения прошел в онлайн-формате и успешно завершился в июле.

В нем приняли участие более 60 человек: специалисты по социальной работе, руководители учреждений социального обслуживания, а также преподаватели из Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Сейдинского педагогического института.

Во время сессий участники детально изучали такие темы, как этапы развития человека, права ребенка, критерии уязвимости, профессиональная этика и основы кейс менеджмента.

До конца года запланированы ещё два очных модуля, которые будут посвящены техникам работы с получателями , планированию услуг по поддержке семей и мониторингу прогресса. Общая цель программы — сформировать квалифицированную и профессиональную социальную службу, способную эффективно поддерживать и защищать детей и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.