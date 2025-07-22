В Ашхабаде проходит международный обучающий курс по тематике Каспийского моря

С 14 по 25 июля в Ашхабаде на базе конференц-зала отеля «Арчабил» проводится международный обучающий курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление» для представителей пяти прикаспийских государств.

Курс организован при содействии МИД Туркменистана и организационной поддержке Института Каспийского моря страны и Международного института океанов.

Традиционно для проведения курса приглашается широкий преподавательский состав докладчиков, профессиональный профиль которых связан с различными направлениями моренистики, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

От Туркменистана участниками лекционных занятий стали представители соответствующих министерств, госкорпораций «Туркменгаз» и «Туркменнефть», ГК «Туркменгеология».

Цель таких мероприятий, ставших традиционным компонентом прикаспийского взаимодействия, – укреплять взаимопонимание, формировать основу для развития научных контактов, достижение понимания необходимости консолидации в деле формирования основы планирования хозяйствования на море, разработки его богатейших природных ресурсов, защиты экологии морской среды, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Ашхабаде стартовал учебный курс «Каспийское море — устойчивое развитие и управление».