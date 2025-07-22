В Ахалском велаяте прошел отборочный тур телеконкурса «Ýaňlan, Diýarym!»

В рамках конкурса на соискание премии Президента Туркменистана «Золотой век туркмен» в Ахалском велаяте прошел отборочный этап телеконкурса молодых непрофессиональных вокалистов «Ýaňlan, Diýarym!».

В отборочном туре, который проходил на площади перед Домом культуры велаятского центра, приняли участие 10 молодых певцов. Об этом сообщается в газете «Туркменистан».

Победу в этом туре одержали житель села Гями этрапа Ак бугдай, военнослужащий Алпарслан Юсубов и житель села Гониамаша этрапа Теджен, артист самодеятельности Джумамырат Сапаргылыджов.

Они получили право участвовать в финальном туре конкурса, который соберет лучших участников со всей страны.