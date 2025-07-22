Билеты на автобусные рейсы Ашхабад – Аваза поступили в онлайн-продажу

Билеты на автобусные рейсы по маршруту Ашхабад – Аваза – Ашхабад начали продаваться в онлайн-режиме. Об этом сообщает АООТ «Автомобильные транспортные услуги».

Приобрести билеты можно на официальном сайте auh.com.tm и в мобильном приложении Şäherara bilet. Стоимость билета в одну сторону составляет 75 манатов для взрослых пассажиров и 37,5 манатов для детей от 5 до 13 лет. Оплата осуществляется банковскими картами платежной системы «Алтын Асыр».

Автобусы выполняют рейсы ежедневно – два раза в сутки в каждом направлении. Отправление из столицы производится в 06:00 и 06:30 с Международного автовокзала в жилом массиве Чоганлы (проспект А.Ниязова, здание 422). Время в пути составляет восемь часов, прибытие в Авазу – в 15:00 и 15:30 соответственно.

В обратном направлении автобусы отходят от стоянки на улице Елкенли в 13:00 и 13:30.

При покупке билетов необходимо указать паспортные данные. Пассажиры могут выбрать место в салоне автобуса в процессе оформления билета.

Справочная служба работает по телефонам: (+993 12) 44-35-30, 44-35-31, 44-35-32, 44-35-35, 082.