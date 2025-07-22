«Аль-Хиляль» снялся с розыгрыша Суперкубка Саудовской Аравии из-за усталости игроков

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» принял решение отказаться от участия в Суперкубке Саудовской Аравии сезона-2025/26. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Причиной снятия стала необходимость предоставить игрокам полноценный отдых после участия в клубном чемпионате мира, который проходил в США. «Аль-Хиляль» дошел до четвертьфинала турнира, где 4 июля уступил бразильскому «Флуминенсе».

После завершения турнира команда была вынуждена задержаться в Орландо на три дополнительных дня из-за ограничений на авиаперелеты. Это сократило отпуск футболистов с планируемых 24 до 21 дня, при том что по контракту игроки имеют право на 28 дней ежегодного отдыха.

«Основной целью отказа от участия в турнире является обеспечение здоровья и готовности игроков к тренировочному сбору и остальным внутренним соревнованиям после долгого и напряженного сезона, в течение которого «Аль-Хиляль» с гордостью представлял страну на клубном чемпионате мира», – говорится в заявлении клуба.

Розыгрыш Суперкубка Саудовской Аравии стартует 19 августа. В турнире примут участие «Аль-Иттихад», «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». «Аль-Хиляль» являлся победителем двух последних розыгрышей данного турнира.