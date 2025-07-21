Unicode показал новые эмодзи

Консорциум Unicode анонсировал новые эмодзи, которые появятся в обновлении Unicode 17.0. Презентация состоялась накануне Всемирного дня эмодзи.

На смартфонах и компьютерах станут доступны девять новых эмодзи:

тромбон;

сундук с сокровищами;

искаженное лицо;

волосатое существо;

облако с изображением драки;

огрызок яблока;

косатка;

оползень;

балетные танцоры.

По информации The Verge, новые эмодзи, вероятно, появятся на устройствах весной 2026 года.

Unicode утвердил стандарт Emoji 16.0 в сентябре прошлого года. Тогда консорциум добавил восемь эмодзи, среди которых «лицо с мешками под глазами».