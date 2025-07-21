Unicode показал новые эмодзи

Unicode показал новые эмодзи

Консорциум Unicode анонсировал новые эмодзи, которые появятся в обновлении Unicode 17.0. Презентация состоялась накануне Всемирного дня эмодзи.

На смартфонах и компьютерах станут доступны девять новых эмодзи:

  • тромбон;
  • сундук с сокровищами;
  • искаженное лицо;
  • волосатое существо;
  • облако с изображением драки;
  • огрызок яблока;
  • косатка;
  • оползень;
  • балетные танцоры.

По информации The Verge, новые эмодзи, вероятно, появятся на устройствах весной 2026 года.
Unicode утвердил стандарт Emoji 16.0 в сентябре прошлого года. Тогда консорциум добавил восемь эмодзи, среди которых «лицо с мешками под глазами».