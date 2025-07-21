Unicode показал новые эмодзи
Консорциум Unicode анонсировал новые эмодзи, которые появятся в обновлении Unicode 17.0. Презентация состоялась накануне Всемирного дня эмодзи.
На смартфонах и компьютерах станут доступны девять новых эмодзи:
- тромбон;
- сундук с сокровищами;
- искаженное лицо;
- волосатое существо;
- облако с изображением драки;
- огрызок яблока;
- косатка;
- оползень;
- балетные танцоры.
По информации The Verge, новые эмодзи, вероятно, появятся на устройствах весной 2026 года.
Unicode утвердил стандарт Emoji 16.0 в сентябре прошлого года. Тогда консорциум добавил восемь эмодзи, среди которых «лицо с мешками под глазами».