Meta и инвесторы урегулировали спор на $8 млрд по делу об утечке данных в Facebook

Марк Цукерберг и другие бывшие и действующие топ-менеджеры Meta достигли соглашения с группой инвесторов, подавших иск на $8 миллиардов из-за ущерба, связанного с нарушением конфиденциальности данных пользователей Facebook. Об этом 17 июля сообщило агентство Reuters.

Адвокат акционеров Сэм Клосик проинформировал судью Кэтлин Маккормик в Уилмингтоне (штат Делавэр) о достигнутом соглашении. Подробности стороны не раскрыли. По словам Клосика, соглашение было достигнуто быстро.

Иск против Марка Цукерберга, бывшего операционного директора Шерил Сандберг и ещё девяти сотрудников был подан из-за того, что Meta в последние годы выплатила многомиллиардные штрафы и понесла судебные издержки. Истцы утверждали, что Цукерберг и Сандберг сознательно управляли Facebook с целью незаконного сбора пользовательских данных, и требовали компенсации убытков за счёт личных средств ответчиков. Ответчики отвергли обвинения.

Ожидалось, что процесс завершится к концу июля. Среди свидетелей значились Марк Цукерберг, Шерил Сандберг, а также бывшие члены совета директоров — соучредитель Palantir Technologies Питер Тиль и соучредитель Netflix Рид Хастингс.

Meta отказалась от комментариев. Адвокат ответчиков не ответил на запрос Reuters.

Напомним, в июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на $5 миллиардов. Основанием стала утечка данных пользователей. За год до этого, в марте 2018-го, британские и американские СМИ опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, в которых говорилось о том, что фирма получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе. Позже Цукерберг признал утечку и объявил о ряде масштабных изменений, касающихся конфиденциальности данных пользователей.