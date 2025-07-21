Google представит серию Pixel 10 и другие гаджеты на презентации 20 августа

Google объявила, что проведёт презентацию новых устройств 20 августа. Ожидается, что основное внимание будет уделено смартфонам серии Pixel 10, пишет The Verge.

Согласно утёкшим данным, базовая модель Pixel10 получит обновлённый блок камер — три модуля вместо двух. Также ожидается выпуск моделей Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

Среди возможных новинок — складной смартфон Pixel 10 Pro Fold, отличающийся пылезащитным корпусом, улучшенными дисплеями и защитой по стандарту IP68.

Все устройства будут работать на чипе Tensor G5, который, в отличие от прошлых версий, произведёт компания TSMC – основной партнёр Qualcomm и Apple.

По данным источников, компания может сделать акцент на повышении защищённости и универсальности новых устройств.

Кроме смартфонов, на мероприятии могут представить смарт-часы Pixel Watch 4 с увеличенной ёмкостью аккумулятора и более массивным корпусом. Также ожидается анонс бюджетных беспроводных наушников Pixel Buds 2a.