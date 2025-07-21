Ford выпустит в Китае нестандартную, более крупную версию Bronco

Компания Ford готовится вывести на рынок Китая модифицированную версию модели Bronco, которая будет отличаться от всех версий, представленных на глобальном рынке. Новинка разработана совместным предприятием Jiangling Ford и будет предлагаться в гибридной и полностью электрической версиях. В США такие варианты Bronco не производятся.

По данным CarNewsChina, внешне модель напоминает Bronco Sport, однако по габаритам заметно крупнее — её длина составляет 5025 мм, а колесная база — 2950 мм, что сопоставимо с Ford Explorer.

Электрическая версия оснащена силовой установкой с двумя электромоторами: 176-сильным спереди и 275-сильным сзади. Максимальная скорость — 170 км/ч. Модель использует аккумулятор ёмкостью 105,4 кВт·ч, произведённый BYD, обеспечивающий запас хода до 650 км по циклу CLTC.



Последовательный гибрид оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором спереди и 245-сильным двигателем сзади. Ёмкость батареи составляет 43,7 кВт·ч, что даёт на электротяге 220 км хода, а в сумме – до 1220 км.

Снаряжённая масса электрического кроссовера составляет 2630 кг, гибридной версии — 2510 кг. Согласно изображениям, опубликованным китайским Минпромом, модель оснащена на крыше лидаром — этого оборудования пока нет ни в одном из американских моделей Ford.

По данным инсайдеров, презентация новинки состоится осенью. Ожидаемая цена — от 300 до 400 тыс. юаней ($41,7–55,6 тыс.).