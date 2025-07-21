Санаторий «Фарап» на востоке Туркменистана радушно принимает отдыхающих

Санаторий «Фарап», расположенный в Лебапском велаяте на правом берегу реки Амударья пользуется популярностью у туркменистанцев в течение всего года, но особенно многолюдно здесь в летний период.

Санаторий, рассчитанный на 250 отдыхающих, оснащён передовым медицинским оборудованием и предоставляет высокий уровень лечебно-профилактических мероприятий.

В санатории имеются диагностическое, лечебное и водолечебное отделения, оснащённые в соответствии с мировыми стандартами. Диагностическое отделение оснащено эндоскопическим, рентгенологическим, ультразвуковым, электрокардиографическим, клинико-биологическим и другим современным оборудованием, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, а также сахарный диабет, кожные и гинекологические заболевания, ряд других недугов.

В лечебном отделении санатория работают кабинеты физиотерапии, массажа, иглорефлексотерапии и лечебной физкультуры. Есть здесь и грязелечебница.

Особенностью санатория является сочетание лечебно-оздоровительных процедур с использованием минеральной воды, богатой химическими элементами. Установлено, что вода из источников Фарапа содержит более тридцати двух химических элементов. По оценкам специалистов, химический и физический состав лечебной воды не уступает минеральным водам известных санаториев мира. Это повышает эффективность лечения и способствует увеличению числа отдыхающих.

Лечебная вода залегает на глубине около 830–890 метров и поступает в санаторий под естественным давлением при температуре 39 градусов. Поддержание температуры минеральной воды в лечебных ваннах на уровне 37–38 градусов обеспечивает сохранение её состава в первозданном виде и, следовательно, её целебных свойств.

В санатории имеются помещения с сероводородной и йодобромной водой, предлагаются душ Шарко, гидромассаж и 18 видов специализированных ванн.

Вечерами для отдыхающих организуются выступления артистов Лебапского государственного музыкально-драматического театра имени Сейитназара Сейди и творческих коллективов Фарапского городского культурного центра.