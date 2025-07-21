Памятник Шарлю Азнавуру торжественно открыли в Ереване

На одноименной площади в центре Еревана состоялось торжественное открытие памятника легендарному французскому шансонье армянского происхождения, Национальному герою Армении Шарлю Азнавуру, сообщает РИА Новости.

Монумент работы известного скульптора Давида Минасяна носит название «Богема» в честь всемирно признанной композиции артиста. Автор был выбран по итогам творческого конкурса.

Мэр Еревана Тигран Авинян подчеркнул символическое значение памятника, отметив вклад армянского народа в развитие мирового искусства. По его словам, творчество Азнавура не нуждалось в переводе или дополнительных объяснениях, являясь универсальным языком души.

В церемонии приняли участие высокопоставленные чиновники, родственники покойного артиста, дипломатический корпус, деятели культуры и простые жители столицы. Здание кинотеатра «Москва» было украшено портретами музыканта, а хоровой коллектив исполнил его знаменитые произведения.

Шарль Азнавур, родившийся в семье армянских эмигрантов в Париже, скончался 1 октября 2018 года в возрасте 93 лет. Являясь соавтором более 1,3 тысячи песен, он продал по всему миру 180 миллионов копий своих записей и снялся в более чем 60 кинокартинах.