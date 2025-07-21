ИИ-агент в ChatGPT начал выполнять задачи на компьютере от имени пользователя

Компания OpenAI представила новый ИИ-инструмент в ChatGPT, позволяющий доверить ему выполнение компьютерных задач от имени пользователя. Об этом сообщили разработчики сервиса.

Новый агент может автоматически управлять календарём, создавать презентации и самостоятельно запускать код. Он объединяет функции предыдущих решений OpenAI, такие как навигация по сайтам и сбор информации с десятков источников для составления кратких отчётов. Взаимодействие с агентом осуществляется с помощью текстовых команд на естественном языке.

«ChatGPT выполняет эти задачи с помощью собственного виртуального компьютера, плавно переключаясь между рассуждениями и действиями, чтобы обрабатывать сложные рабочие процессы от начала до конца, полностью следуя вашим инструкциям», — рассказали в OpenAI.

Агент доступен подписчикам тарифных планов Pro, Plus и Team. Для активации функции необходимо выбрать режим agent mode (режим агента) в меню инструментов ChatGPT.