«Динамо» и «Балтика» сыграли вничью в стартовом туре нового сезона РПЛ

Вничью со счетом 1:1 завершился стартовый матч первого тура нового сезона чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой».

Для главного тренера «Динамо» Валерия Карпина матч стал дебютным в новой должности.

Первыми отличились гости на 13-й минуте благодаря точному удару сальвадорского футболиста Брайана Хиля, ставшего первым представителем своей страны, забившим гол в Российской премьер-лиге. Ответный мяч забил парагвайский защитник «Динамо» Хуан Касерес на 48-й минуте.

За московский клуб дебютировали форвард Иван Сергеев и защитник Максим Осипенко, перешедшие из самарских «Крыльев Советов» и «Ростова» соответственно.

В других матчах первого тура московский «Спартак» с минимальным счетом 1:0 обыграл махачкалинское «Динамо», «Локомотив» уверенно победил «Сочи» со счетом 3:0, тогда как «Акрон» и «Крылья Советов» поделили очки в матче, завершившемся ничьей 1:1.