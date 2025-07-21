В ChatGPT появилась функция выбора стиля для генерации изображений

Компания OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию «Стили», позволяющую пользователям выбирать оформление изображений из девяти предустановленных вариантов. Обновление уже доступно всем пользователям.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо нажать кнопку «Создать изображение» и выбрать раздел «Стили». Доступны варианты — «Аниме», «Киберпанк», «Драматический Ч/Б снимок головы», «Фотосессия», «Раскраска», «Гламур 80-х», «Ретромультфильм», «Ар-нуво» и «Синтвейв».

Новая опция работает как с текстовыми запросами, так и с пользовательскими изображениями. Пользователю достаточно ввести описание желаемого содержания, после чего система автоматически применит соответствующий стилистический шаблон. Как отмечает BleepingComputer, по сути «Стили» представляют собой готовые наборы промтов, упрощающие генерацию изображений. В интернете нововведение уже получило неофициальное название «функции для ленивых».

Отмечается, что по сравнению с другими сервисами, такими как Grok или Midjourney, генерация изображений в ChatGPT может занимать больше времени. Однако модель нередко выдаёт изображения с более достоверными деталями и реалистичной передачей текстур, несмотря на сохраняющиеся проблемы с отображением текста на изображениях.

Аналогичные функции по выбору стиля генерации доступны и в других продуктах, включая Galaxy AI на устройствах Samsung и приложение Playground от Apple.