В Китае роботы-пингвины начали доставлять товары по метро

В подземке китайского города Шэньчжэнь запущена первая в мире система доставки, интегрированная в общественный транспорт: 41 автономный робот, внешне напоминающий пингвина, начал перевозить товары для магазинов сети 7-Eleven. Они сокращают время доставки с двух часов до 20–30 минут, пишет Interesting Engineering.

Роботы оснащены системой пространственного сканирования, алгоритмами избегания столкновений, поддерживают 5G-связь и синхронизируют движение с расписанием поездов. Они самостоятельно вызывают лифты, проходят турникеты с помощью специальных чипов и способны работать до восьми часов без подзарядки. Грузоподъёмность каждого устройства — 50 килограммов.

Среди других функций — автоматическая зарядка на док-станциях, точное распознавание препятствий (до 1 см), климатические отсеки для температурозависимых грузов, система экстренной остановки и три режима скорости (0,5 / 1 / 1,5 м/с).

Роботы доставляют грузы в межпиковое время, перемещаясь между станциями метро от распределительных терминалов до конкретных точек 7-Eleven. Инициатива реализуется в рамках утверждённого в марте «Плана развития интеллектуальных роботов».

В Шэньчжэне зарегистрировано более 1600 компаний в сфере робототехники. Город становится пилотной площадкой для городских автоматизированных решений. В случае успешного тестирования парк роботов может быть расширен до 200 единиц и подключён к другим службам — аптекам, почтовым отделениям и городским сервисам.