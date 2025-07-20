Туркменистан рассматривает присоединение к Договору о запрещении ядерного оружия

Туркменистан изучает возможность присоединения к Договору о запрещении ядерного оружия 2017 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Рашид Мередов на заседании правительства, передает TDH.

На рассмотрение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова был представлен ряд предложений по укреплению партнерства с международными организациями в сфере безопасности. В частности, предлагается провести работу по изучению вопроса о присоединении к Договору о запрещении ядерного оружия, который вступил в силу в 2021 году. К документу уже присоединились 94 государства.

Мередов подчеркнул, что Туркменистан последовательно поддерживает международные инициативы по обеспечению безопасности. Страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году, к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1998 году, а в 2006 году – к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Также рассматривается проведение в Туркменистане в 2026 году регионального семинара для Национальных информационных центров Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) с участием координаторов из стран Центральной Азии и Кавказа.

Кроме того, обсуждались вопросы совершенствования работы расположенной в Туркменистане сейсмологической станции Международной системы мониторинга Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и укрепления сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).