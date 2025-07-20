Туркменистан намерен присоединиться к двум документам ОЭСР
Туркменистан намерен присоединиться к таким документам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как Конвенция о взаимной административной взаимопомощи в налоговых вопросах и Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.
На заседании Правительства Туркменистана 18 июля вице-премьер Х.Гелдимырадов доложил, что согласно соответствующему Постановлению Президента Туркменистана, Министерством финансов и экономики проведена работа по изучению целесообразности присоединения страны к этим документам.
В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.
Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в стране придаётся особое значение развитию партнёрства с авторитетными международными структурами и совершенствованию национального законодательства. Одобрив предложение о целесообразности присоединения Туркменистана к Конвенции и Соглашению Организации экономического сотрудничества и развития, глава государства поручил вице-премьеру провести необходимую работу в этом направлении, сообщает ТДХ.