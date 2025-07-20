Туркменистан намерен присоединиться к двум документам ОЭСР

Туркменистан намерен присоединиться к таким документам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как Конвенция о взаимной административной взаимопомощи в налоговых вопросах и Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

На заседании Правительства Туркменистана 18 июля вице-премьер Х.Гелдимырадов доложил, что согласно соответствующему Постановлению Президента Туркменистана, Министерством финансов и экономики проведена работа по изучению целесообразности присоединения страны к этим документам.

В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в стране придаётся особое значение развитию партнёрства с авторитетными международными структурами и совершенствованию национального законодательства. Одобрив предложение о целесо­образности присоединения Туркменистана к Конвенции и Соглашению Организации экономического сотрудничества и развития, глава государства поручил вице-премьеру провести необходимую работу в этом направлении, сообщает ТДХ.