Туркменистан и Япония проведут совместный бизнес-форум

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев доложил о ходе подготовки к туркмено-японскому бизнес-форуму во время заседания правительства, передает TDH.

По его словам, в настоящее время принимаются все необходимые меры для проведения мероприятия на высоком организационном уровне. Заинтересованность в участии в форуме выразили японские компании, работающие в сферах инвестиций, услуг и образования, нефтегазовом и промышленном секторах, производстве медицинского оборудования, строительстве, логистике и других отраслях.

С туркменской стороны в форуме примут участие представители Торгово-промышленной палаты, члены Союза промышленников и предпринимателей, а также делегаты от профильных министерств и ведомств.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить качественную подготовку и проведение туркмено-японского бизнес-форума на высоком уровне.